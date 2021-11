La Royal Team Lamezia sbanca Messina, battuto il Team Scaletta

Come nelle previsioni, non è stata una partita facile per la Royal Team Lamezia ma alla fine la vittoria ed i tre punti sono arrivati più che meritatamente

La squadra di Mister Giorgi esce dal PalaMili con la consapevolezza di saper soffrire oltre ogni ragionevole previsione anche quando dall’altra parte l’avversario trova un alleato in più.

Se la partita è stata in bilico per quasi tutta la durata della gara il merito è tutto del portiere delle peloritane che ha detto no ripetutamente agli attacchi delle lametine che hanno dominato il match per lunghissima parte del tempo.

A complicare le cose un arbitraggio a senso unico, specialmente nel secondo tempo, che ha fatto innervosire le lametine ed il pubblico al seguito. Prestazione a dir poco infelice dei direttori di gara con le lametine che pagano dazio ed escono malconce dalla contesa.

Martinez è costretta ad uscire per un infortunio dopo un fallaccio nemmeno minimamente sanzionato dagli arbitri, Capuano esce con un Ginocchio gonfio ed un dente … quasi partito ma, nonostante tutto, la gara l’hanno fatta sempre le biancoverdi ad eccezione di un breve periodo in cui si erano innervosiste per le continue non decisioni arbitrali.

Alla fine come dicevamo, risultato più che meritato che premia il carattere e la personalità che le ragazze hanno mostrato in campo.

Mister Giorgi schiera in porta Toledo con Ferreira, Martinez, Marin e Aliotta di movimento. Le padrone di casa si schierano con Arrigo in porta e G. Rizzo, Pensabene, Firrincieli e Fedele di movimento.

Royal subito pericolosa con diverse azioni e gol che arriva, come domenica scorsa, dopo circa tre minuti e mezzo con Julia Ferreira che ben imbeccata da Martinez sulla destra fulmina Arrigo in uscita.

Dopo di ché si assiste ad un vero festival del gol negato con Arrigo che tiene a galla la sua squadra per tutto il tempo con ottime parate.

Dall’altra parte Toledo si disimpegna egregiamente ma niente rispetto al lavoro della dirimpettaia.

Le padrone di casa hanno anche l’occasione del pareggio con un tiro libero che però finisce alto ed a pochi secondi dalla sirena De Sarro trova il raddoppio per un risultato comunque stretto per le biancoverdi.

TEAM SCALETTA – ROYAL TEAM LAMEZIA 0-2

TEAM SCALETTA: Arrigo, G. Rizzo, Pensabene, Firrincieli, Fedele, Crimi, M. Rizzo, Autano, Cusumano, Cucinotta, Segreto, Bertino. Allenatore: Ivana Cernuto

ROYAL TEAM LAMEZIA: Fakaros, Aliotta, Martinez, Marin, Ferreira, Toledo, De Sarro, Capuano, Calendi, Ruffo, Angotti, Arzente. Allenatore: Moreno Giorgi

Arbitri: Nicola Larini di Città di Castello e Alessio Abbruscato di Palermo.

Cronometrista: Antonio Andrea D’Aquino di Catania.

Reti: 1T 03’34” Ferreira 2T 19’26” De Sarro