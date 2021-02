Russo (Cisl): “Di grande interesse le dichiarazione di Danila Nesci”

Tonino Russo, Segretario generale Cisl Calabria: “Le affermazioni della Sottosegretaria al Sud e alla Coesione territoriale Dalila Nesci sulle risorse del Pnrr per il Sud e la Calabria condivisibili e sostenute da tempo dalla Cisl”

Comunicato Stampa

«Sono di grande interesse e fanno ben sperare le dichiarazioni della Sottosegretaria al Sud e alla Coesione territoriale, On. Dalila Nesci, sull’impiego delle risorse del Recovery Fund per il Mezzogiorno e per la Calabria», afferma Tonino Russo, Segretario generale della Cisl regionale.

Le sue affermazioni sono non solo condivisibili – prosegue Russo –, ma riguardano argomenti e proposte sostenute e ribadite nel tempo dalla Cisl. Ci aspettiamo, perciò, molto dal Governo su questi temi e siamo pienamente convinti che l’Esecutivo, la Regione e tutte le realtà politiche e sociali debbano fare fino in fondo la propria parte perché la Calabria sia liberata da una marginalità che limita ogni possibilità di crescita e di sviluppo.

Nel rivolgere all’On. Dalila Nesci un caloroso augurio di buon lavoro per l’importante impegno che la porta ad essere l’unica eletta in Calabria presente nella squadra nel Governo Draghi, auspichiamo, quindi, una forte accelerazione dell’iter del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con quella necessaria attenzione al Sud e alla Calabria che la Sottosegretaria ha evidenziato con chiarezza e determinazione.

La Cisl – conclude Tonino Russo – è come sempre disponibile al dialogo e al confronto per dare il suo contributo a un percorso di rilancio della Calabria, del Sud e del resto del Paese.