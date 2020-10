Ryanair lancia le nuove rotte da Lamezia per Perugia e Verona

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha annunciato ieri, lunedì 19 ottobre, che aggiungerà 9 nuove rotte nazionali, a seguito della domanda record da parte dei consumatori italiani

Attraverso queste frequenze aggiuntive, Ryanair sosterrà ulteriormente l’economia regionale, il turismo locale e renderà più facile per gli italiani fare visita ai loro amici e parenti in un momento in cui molte compagnie aeree stanno riducendo i collegamenti.

I dettagli completi dei nuovi voli sono riportati nella seguente tabella:

Rotte Voli settimanali Bari – Catania 2 Brindisi – Cagliari 2 Brindisi – Palermo 2 Cagliari – Palermo 2 Cagliari – Perugia 2 Lamezia – Perugia 2 Lamezia – Verona 2 Napoli – Rimini 2 Palermo – Trieste 2

I voli aggiuntivi saranno operativi a partire dal 1 dicembre 2020.