Sambiase Calcio 1923: la prima il 10 ottobre con l’Academy Girifalco

Partirà al Gianni Renda l’avventura del Sambiase Calcio 1923 per la stagione 2021-2022

Il Comitato Regionale della LND ha provveduto nella mattinata odierna a stilare i calendari dei campionati di Prima Categoria.

Per la squadra di mister Neri, inserita nel girone C, esordio casalingo, domenica 10 ottobre, contro l’Academy Girifalco. La domenica successiva, 17 ottobre, la prima in trasferta in casa del Città di Guardavalle. Turno di riposo per i giallorossi in occasione della decima giornata il 12 dicembre.

Il 16 gennaio, alla tredicesima giornata, il primo derby in casa della Vigor Lamezia Calcio, la settimana successiva, il 23 gennaio, il secondo al Gianni Renda contro la Vigor 1919.

Il campionato del Sambiase si chiuderà in casa contro il Prasar, domenica 22 maggio.

Rese note anche tutte le date della stagione. Per le festività natalizie il torneo si fermerà nelle giornate del 26 dicembre e del 2 gennaio. Chiusura prevista per il 22 maggio mentre il 6 aprile è prevista la finale di Coppa.

I play-off prenderanno il via il 29 maggio, con finale prevista per il 5 giugno (si giocherà in gara unica in casa della squadra meglio classificata) eventuali spareggio il 12 giugno. Play-out il 29 maggio, sempre in gara unica in casa della squadra meglio classificata, eventuale spareggio il 5 giugno.

Ecco il calendario completo dei giallorossi:

1° giornata 10 ottobre 2021/06 febbraio 2022 Sambiase-Academy Girifalco

2° giornata 17 ottobre 2021/13 febbraio 2022 Città di Guardavalle-Sambiase

3° giornata 24 ottobre 2021/20 febbraio 2022 Sambiase-Badolato

4° giornata 31 ottobre 2021/27 febbraio 2022 Nuova Parghelia-Sambiase

5° giornata 7 novembre 2021/6 marzo 2022 Sambiase-San Calogero Calimera

6° giornata 14 novembre 2021/13 marzo 2022 Chiaravalle-Sambiase

7° giornata 21 novembre 2021/20 marzo 2022 Sambiase-Nicotera

8° giornata 28 novembre 2021/27 marzo 2022 Borgia-Sambiase

9° giornata 5 dicembre 2021/ 3 aprile 2022 Sambiase-Bivongi Pazzano

10° giornata 12 dicembre 2021/10 aprile 2022 RIPOSO

11° giornata 19 dicembre 2021/24 aprile 2022 Real Pizzo-Sambiase

12° giornata 9 gennaio 2022/1 maggio 2022 Sambiase-Prima Valle

13° giornata 16 gennaio 2022/8 maggio 2022 Vigor Lamezia-Sambiase

14° giornata 23 gennaio 2022/15 maggio 2022 Sambiase-Vigor 1919

15° giornata 30 gennaio 2022/22 maggio 2022 Prasar-Sambiase