Sambiase: confermati anche Diop, Mascaro e Mirabelli

L’Asd Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo ufficiale dei seguenti calciatori, i quali hanno deciso di continuare la loro avventura in giallorosso anche per la stagione 2020/2021: Bafode Diop, Alessandro Mascaro e Lorenzo Mirabelli



Bafode Diop, classe 1987: una riconferma importantissima per il nostro centrocampo. Mediano difensivo, protagonista fondamentale del salto di categoria; Diop ha deciso di legarsi per il sesto anno consecutivo ai colori giallorossi. Una certezza nello scacchiere sambiasino, Bafode continuerà a recuperare palloni e a comandare la zona del centrocampo, con le sue prestazioni ricche di grinta, cuore e sostanza, non facendo mai mancare la tenacia e la forza che gli appartengono.

Alessandro Mascaro (1988) è uno di quei giocatori duttili che tanto piacciono ad ogni allenatore. Un terzino di grande spinta, che non lesina di offrire tutta la sua energia sulla fascia di competenza, ma che – quando serve – sa occupare perfettamente anche la posizione di centrale difensivo, zona dove fa valere la sua grande attitudine al colpo di testa, qualità questa che gli ha permesso di firmare anche varie reti. Difensore col vizio del gol, jolly di difesa; Mascaro è al secondo anno consecutivo con il Sambiase.

Lorenzo Mirabelli (1992); come già comunicato sui canali social del Sambiase Lamezia 1923, Mirabelli dopo il grave infortunio della scorsa stagione e l’intensa fase di recupero, è ora pronto al 100% a riprendere le redini della difesa. Difensore moderno, dalle spiccate qualità tecniche, bravo in marcatura oltre che nella gestione del possesso palla, Lorenzo ha dimostrato sempre grande attaccamento alla causa giallorossa, partecipando – benché infortunato – ad allenamenti e trasferte, non allontanandosi mai dalla vita di squadra; ora lo aspetta il campo!

La società sta continuando il proprio lavoro per rendere la squadra sempre più competitiva in previsione del prossimo campionato d’Eccellenza 2020/2021.