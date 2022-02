Il Sambiase pareggia per 1-1 sul campo della Prasar

Termina in parità, 1-1, la sfida del Federale tra Prasar e Sambiase valida per il 15° turno nel girone C di Prima Categoria

Di seguito il tabellino dell’incontro:

Prasar: Iezzi, Torquato (38’ st Arabia), Starace, Rotundo (34’ st Mercurio), Casaccio, Migliaccio, Nicoletta, Caridi, Morello, Cancellieri (45’ st Trapasso), Mangiacasale. A disposizione: Pisani, Pardo, Orlanduccio, Rotella, Galli, Del Gaiso. Allenatore: Lanciano

Sambiase: Simonetta; Cincotta, Vasile, Pilieci (30’ st Varrà); Platì, Michienzi, Liparota (42’ st Tallari), Perri; Angotti, Scarpino (9’ st Pellegrino), Russo. A disposizione: De Sibio, Miletta, Chirico, Diop, Anello. Allenatore: Gallo

Marcatori: 20’ autorete Cincotta, 95’ Platì (S)

Ammoniti: Caridi (P), Rotundo (P)

Dichiarazioni mister Gallo a fine gara “Oggi abbiamo fatto una brutta prestazione, abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime gare. Questo è il prezzo che si paga quando si ha una squadra giovanissima, paghiamo lo scotto dell’entusiasmo della vittoria della settimana scorsa con la Vigor. Oggi, pur lavorando tutta la settimana sul fatto che non bisognava cullarsi su quanto di buono fatto, inconsciamente siamo caduti nel tranello. Abbiamo fatto un passo indietro, una brutta prestazione. C’è da salvare solo il punticino che abbiamo preso in extremis. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e non dobbiamo dimenticare il nostro obiettivo che è quello di arrivare nei play-off con un piazzamento migliore possibile. La partita di domenica scorsa ci ha dato grande entusiasmo ma oggi ne abbiamo pagato lo scotto”