Sambiase, vittoria esterna con l’Academy Girifalco

Torna alla vittoria il Sambiase che supera 0-2 a domicilio il Girifalco nel match valido per il 16° turno, primo di ritorno, nel girone C di Prima Categoria

Di seguito il tabellino dell’incontro e le dichiarazioni a caldo di mister Paolo Gallo.

Girifalco: Aiello (45’ Conte), Conidi (23’ st Greco), Stranieri G., Signorello, Mandiang, Rosanò, Sanyang, Quirino, Touray, Fodaro, Vonella. A disposizione: Stranieri R., Proganò, Stranieri F., Panduri, Chiellino. Allenatore: Salvatore Loiarro

Sambiase (3-4-3): Simonetta; Anello, Vasile, Pilieci (21’ st Chirico); Platì, Michienzi, Tallari, Cincotta; Liparota (40’st Varrà), Scarpino (17’ st Russo), Pellgrino. A disposizione: De Sibio, Miletta, Diop, Marrello. Allenatore: Paolo Gallo

Marcatori: 28’ Cincotta, 12’ st Anello

Ammoniti: Vasile e Liparota per il Sambiase, Quirino per il Girifalco

Le dichiarazioni di mister Gallo a fine gara “Sono contento perché quella di oggi è stata una vittoria meritata. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché abbiamo giocato su un campo difficile per noi che siamo abituati a giocare sul sintetico. Diciamo che dopo la prestazione che non mi era piaciuta contro la Prasar oggi siamo tornati sui nostri standard di gioco e siamo stati bravi a non prendere gol. Veniamo da una striscia positiva di 5 gare, 4 vittorie ed un pareggio. È un cammino da primato che dobbiamo cercare di mantenere fino alla fine. I conti si faranno solo allora. Il nostro obiettivo restano i play-off e sono convinto che riusciremo a centrarli”