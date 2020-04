Siclari (FI): realizzare un Grande Ospedale Covid per ogni regione

Serve realizzare un Grande Ospedale per ogni Regione per prepararsi alla possibile seconda ondata COVID19 e alle future pandemie ed emergenze sanitarie

Comunicato Stampa

È questo l’appello lanciato dal medico e capo gruppo della commissione igiene e sanità del Senato Marco Siclari.

«La struttura si può realizzare anche seguendo il modello Lombardo, all’interno di una fiera o su un terreno idoneo o con la riconversione di una grande struttura già realizzata e questo può avvenire in tempi rapidissimi.

Il Governo, gli enti regionali e locali facilitino la realizzazione da un punto di vista burocratico.

È fondamentale, intanto, che lo Stato si approvvigioni, sin da subito, per l’autunno dei DPI per medici e ospedali Covid 19, guanti e mascherine per tutti i cittadini e per le strutture sanitarie private e pubbliche, tamponi per lavoratori e Test rapido per tutti i cittadini, e realizzi 1 posto in terapia intensiva ogni 3.000 abitanti come la Germania, considerando che noi italiani ne abbiamo meno della metà rispetto a loro», ha concluso il senatore azzurro.