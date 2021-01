Sofo (Lega): caos vaccini fallimento Ue, commissaria Kyriakides si dimetta

“La propaganda Ue e del Governo aveva presentato questa campagna come un successo”Così afferma in una nota Vincenzo Sofo, europarlamentare della Lega, componente della commissione per la sanità pubblica del Parlamento Europeo

Bruxelles – “La strategia dei vaccini Ue si sta rivelando un fallimento, la commissaria alla Salute Kyriakides faccia un passo indietro. Gli accordi firmati dalla Commissione hanno suscitato polemiche per le condizioni concordate, penalizzanti per gli Stati membri, i quali si trovano nella condizione di non poter affrontare efficacemente la campagna vaccinale. A complicare le cose, i tentativi di accordi individuali con le case farmaceutiche da parte di alcuni Paesi, al di fuori del mandato dato alla Commissione, minando l’efficacia della gestione coordinata e creando una situazione di squilibrio nella distribuzione a danno di paesi come l’Italia. Per non parlare del danno di immagine causato dall’inaccettabile scelta di acconsentire alla secretazione dei contenuti dei contratti di acquisto, addirittura impedendone la visione allo stesso Parlamento: e questa sarebbe trasparenza? La propaganda Ue e del Governo aveva presentato questa campagna come un successo. Giorno dopo giorno, risulta essere sempre più un fallimento di Bruxelles: ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea, per chiedere se ritenga opportune le dimissioni del Commissario alla Salute Stella Kyriakides, al fine di garantire discontinuità nella gestione futura della strategia sui vaccini”.

Così in una nota Vincenzo Sofo, europarlamentare della Lega, componente della commissione per la sanità pubblica del Parlamento Europeo.