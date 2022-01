Stella d’Oro al merito professionale per lo chef Pierluigi Vacca

Gli auguri del Sindaco e dell’Amministrazione comunale

Comunicato stampa

Prestigioso riconoscimento per lo chef moranese Pierluigi Vacca, insignito della Stella d’Oro al merito dei Disciples Escoffier International.

L’onorificenza è stata consegnata durante la solenne cerimonia di investitura all’Ordine Internazionale organizzata dall’associazione Professionale Cuochi Calabresi e tenutasi nei giorni scorsi a Palmi.

Nell’importante manifestazione, alla quale hanno partecipato i maggiorenti della gastronomia italiana ed europea, sono state conferite le più alte decorazioni del settore.

La Stella d’Oro, riservata ai professionisti di alto rango, è assegnata a chi ha dimostrato nella sua carriera di sapere ideare, riprodurre bontà e prelibatezze, trasmettere valori, servire e onorare la buona e raffinata cucina, seguendone le fasi evolutive nello spirito di Escoffier, di cui il sodalizio promotore tramanda e custodisce la memoria e l’insegnamento, alla base della ristorazione contemporanea, dell’accoglienza alberghiera e della moderna figura del cuoco.

Gli auguri del sindaco Nicolò De Bartolo e dell’esecutivo.

«L’ammissione del nostro concittadino Pierluigi Vacca fra i “Discepoli” è un vanto per l’intera comunità. Per l’interessato, certamente un traguardo che conferma l’indiscutibile bravura e l’eccellenza conseguita nel campo in cui opera. Quando il lavoro è svolto con passione e impegno arrivano soddisfazioni come queste. Ne siamo fieri. Un esempio di quanto il sacrificio possa essere determinante nel conseguimento degli obiettivi. Ad maiora semper».