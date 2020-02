Una svogliata Raffaele Lamezia cede al tie-break a Bisignano

Arriva contro la penultima in classifica la prima sconfitta in campionato per i gialloblu dopo 14 vittorie consecutive

Una brutta Raffaele Lamezia si è presentata sabato nella palestra comunale di Bisignano. I lametini hanno giocato una gara dai due volti, conquistando il primo e il terzo set, ma facendosi raggiungere e superare dai padroni di casa al tie-break, vinto per 15-13.

Visibilmente irato a fine partita il mister, Salvatore Torchia:«una Raffaele svogliata, brutta da vedere, supponente e presuntuosa che perde inspiegabilmente una gara contro la penultima in classifica. Una gara da dimenticare, da azzerare e che deve fare pensare. Mi prendo le mie responsabilità, avevo percepito nell’aria che sarebbe successo, ma invito i cosiddetti big a pensare a lungo quello che hanno combinato nelle ultime 2-3 giornate, con un atteggiamento che sa molto di infantile e poco professionale. La società è molto delusa da questa gara, laverà i panni sporchi in famiglia, ma annuncio un presidente furioso con alcuni componenti della rosa e con il sottoscritto a cui ha già fatto pervenire le sue ire per la gestione fin troppo benevolenta di alcune pedine della squadra che si vedeva erano rimasti a Lamezia»

TRADE SERVICES VOLLEY BISIGNANO – RAFFAELE LAMEZIA 3-2 (18-25, 29-27, 20-25, 25-21, 15-13)

TRADE SERVICES VOLLEY BISIGNANO: Amodio A., Amodio D., Balestrieri, Brindisi, Caputo, D’Alife, Ferraro, Fusaro, Iaquinta, Pignataro, Polizzo, Pugliese, Sireno. All. Bosco

RAFFAELE LAMEZIA: Torchia, De Santis, Citriniti, Rizzo, Porfida, Sacco, Graziano, Butera, Pisani, Caligiuri, Mancuso, Chirumbolo, Strangis, Davoli. All. Torchia