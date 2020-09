Talarico (M24A): eco bonus e sisma bonus opportunità irripetibile per il nostro territorio

Nel tavolo energia del M24A per l’equità Territoriale seguiamo con attenzione l’evolversi del decreto rilancio nello specifico troviamo interessante l’eco bonus e il sisma bonus, due misure che se utilizzate in modo adeguato sul nostro territorio porterebbero benessere a tutta la filiera del settore immobiliare e al suo indotto, in più il ns patrimonio immobiliare che ad oggi risulta compromesso sia dal punto di vista energetico che da quello sismico verrà adeguato è valorizzando economicamente

Comunicato Stampa

La nostra economia è sempre più sofferente, con la crisi che si prospetta a causa del covid sarà ancora peggio, quindi dobbiamo fare tutto il possibile affinchè imprese, artigiani e professionisti possano lavorare serenamente contribuendo alla crescita economica della città.

Il governo dalle dichiarazioni rilasciate sembrerebbe orientato a estendere l’utilizzo dell’ecobonus e del sisma bonus prorogandolo per un periodo maggiore di quello previsto e utilizzando le risorse del recovery fund, quindi se non saremo pronti per questa nuova sfida tante aziende chiuderanno con l’inevitabile perdita di posti di lavoro.

Chiediamo alle istituzioni locali di potenziare gli uffici preposti per accogliere ed esaminare i progetti di adeguamento e favorire insieme alle associazioni di categorie tavoli di lavoro per creare sinergie tra professionisti e imprese.