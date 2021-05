Trentinella regala una preziosa vittoria al Sambiase

Tre punti importanti per i giallorossi che nella quinta giornata di campionato superano il Soriano per 2 reti a 1



Una partita giocata molto a livello fisico e dominata dal nervosismo, finirà infatti 10 contro 9 per l’espulsione di capitan Bernardi per fallo a gioco fermo e Romeo e Bellia per proteste.

Il Sambiase che parte all’attacco e trova il vantaggio dopo 21 minuti, con Bernardi lesto a battere di testa un traversone dalla sinistra di Colosimo. Dopo il vantaggio è ancora la squadra di casa a portarsi in avanti ma per ben due volte Colosimo non trova la porta.

Al 55′ il pareggio del Soriano, Colosimo perde malamente palla a centrocampo, è lesto Figliomeni a involarsi e servire Dezai che insacca.

Al 67′ vibranti le proteste degli ospiti che reclamano un calcio di rigore, parapiglia generale e rosso diretto a Bernardi.

L’espulsione da coraggio al Sambiase che si butta con tutta la squadra in avanti. All’80’ occasione ghiotta per i giallorossi, Fioretti viene fermato fallosamente in area, l’arbitro indica il dischetto, si incarica della battuta Gaudio che però si lascia ipnotizzare dal portiere ospite che devia sulla traversa.

All’87’ Soriano che resta in 9: fallo su Trentinella, nuovo parapiglia e a farne le spese sono Romeo e Bellia che si vedono sventolare il cartellino in faccia dal direttore di gara.

Forcing finale del Sambiase nel recupero. Calcio di punizione dal limite, Trentinella si incarica della battuta e lascia partire un tiro che Stillitano non può raggiungere, 2-1 per i giallorossi.

Sambiase che torna così alla vittoria e resta al terzo posto in classifica, a 2 punti dalla capolista Sersale.

Prossimo turno domenica 16 maggio che vede i giallorossi impegnati nuovamente in casa contro la Palmese.

SAMBIASE: Iozzi, Chiodo, Alfano, Guadio, De Nisi, Miceli, Bernardi, Martino, Mandarano, Trenintella, Colosimo. All. Fanello

SORIANO: Stillitano, Mangano, Romeo, Percopo, Cristiano, Macrì, Traore, Greco, Figliomeni, Dezai, Bellia. All. Parentela