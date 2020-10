Turismo: le 15 spiagge calabresi più belle secondo Ryanair

La compagnia irlandese Ryanair stila la classifica delle 15 spiagge calabresi più belle

Di seguito la classifica pubblicata dalla compagnia sul suo sito.

Spiaggia della Rotonda, Tropea (Vibo Valentia)

Tropea è sicuramente una delle destinazioni calabresi più note.

Nonostante ciò, se non sei mai stato in Calabria, ti consiglio di visitare questo splendido paesino arroccato su una rupe a strapiombo sul mare.

Dopo aver visitato gli splendidi palazzi nobiliari del centro storico, scendi in spiaggia.

Ti assicuro che la spiaggia della Rotonda ti lascerà senza parole. È impossibile non resistere al richiamo delle sue acque verde smeraldo e al fascino maestoso del Santuario di Santa Maria dell’Isola, chiesa di singolare bellezza che si erge su un isolotto che fino a qualche secolo fa era completamente circondato dal mare.

Le scogliere e le spettacolari grotte marine fanno di questo tratto di costa un vero e proprio paradiso per tutti coloro che amano fare immersioni o snorkel.

Spiaggia Paradiso del Sub, Zambrone (Vibo Valentia)

Paradiso del Sub è un vero e proprio angolo di paradiso incastonato nel cuore della magica Costa degli Dei.

Questa spettacolare spiaggia di sabbia bianca con acque cristalline e baie private non è stata ancora presa di mira dal turismo di massa ed è una delle tante gemme nascoste della Calabria.

Come indica anche il nome, è il luogo perfetto per fare immersioni.

Spiaggia dell’Arcomagno, San Nicola Arcella (Cosenza)



La spiaggia di San Nicola Arcella, a cui è stata recentemente assegnata la Bandiera Blu, non è famosa solo per le sue acque cristalline e turchesi. La peculiarità di questo incredibile luogo è l’Arcomagno, uno spettacolare arco naturale, una vera e propria porta per il paradiso che conduce a una piccola spiaggia segreta.

Anche arrivarci è un’avventura: puoi scegliere l’opzione facile e rapida e raggiungerla in barca o quella più intrepida e avventurarti su un ripido sentiero scavato nella parete rocciosa che circonda la spiaggia.

Sembra complicato? La natura incontaminata e lo scenario straordinario in cui si trova la spiaggia ripagano tutti gli sforzi fatti per raggiungerla.

Spiaggia di Diamante

Diamante è famosa per essere la “Città dei Murales”. Ve ne sono più di 150, uno più bello dell’altro. È anche la sede del Festival del Peperoncino, un evento gastronomico che si svolge ogni anno durante la prima settimana di settembre.

Dopo aver gironzolato per le stradine del centro storico, alla ricerca di queste splendide opere di Street Art, tuffati nelle scintillanti acque del mar Tirreno e prendi il sole in questa bellissima spiaggia di sabbia bianca e sassolini.

Perché Diamante è un diamante di nome e di fatto.

Spiaggia di Belvedere Marittimo

Belvedere Marittimo è un’altra località della costa tirrenica da inserire assolutamente nel tuo itinerario di viaggio.

Questa meravigliosa città di mare si trova sulla Riviera dei Cedri, a pochissimi chilometri da Diamante.

Dopo aver visitato il Castello Aragonese, rinfrescati nelle acque limpide e cristalline della spiaggia di Capo Tirone e goditi il panorama da sogno: la costa da un lato e le montagne che si affacciano sul mare dall’altro.

Spiaggia di Roseto Capo Spulico

Roseto Capo Spulico è una delle spiagge più belle della Costa Ionica. È una spiaggia di ciottoli e ghiaia su cui domina lo splendido Castello Federiciano.

Insignita della Bandiera Blu, l’atmosfera che si respira è incredibilmente unica e romantica.

Spiagge di Caminia e Copanello

Caminia è una delle tante bellissime spiagge in Calabria che rendono questa regione d’Italia uno dei luoghi più suggestivi da visitare.

Menzione d’onore anche per le spiagge di Pietragrande e Copanello: tra scogliere spettacolari, panorami incredibili, acque calde e pulite dalle intense sfumature turchesi, e la relativa privacy (non sono ancora diventate prede del turismo di massa) sono il luogo perfetto per una vacanza in famiglia o in compagnia dei tuoi amici.

Spiaggia di Soverato

Soverato è famosa per un ingrediente fondamentale di tantissime ricette della cucina calabrese, il peperoncino.

Non tutti sanno che la bellissima spiaggia di questa città è conosciuta per essere la “Perla dello Jonio”. Situata a circa 15 minuti da Catanzaro, è frequentata sia da turisti che dalla gente del posto.

Dopo aver nuotato nel mare dai toni blu, concediti una lunga passeggiata sul vivace lungomare.

Spiaggia di Le Castella



Quella di Le Castella è un’imponente isola-fortezza che sembra galleggiare sul mare. Si tratta di un luogo incredibilmente suggestivo, circondato da sabbia bianca e acque cristalline.

Quella di Le Castella è anche un’area marina protetta che si può esplorare in barca o facendo immersioni subacquee.

Spiaggia di Scilla



Scilla è un sogno ad occhi aperti. Questa splendida località, situata a soli 22 chilometri a nord di Reggio Calabria, sulla costa occidentale della Calabria è senza dubbio uno dei luoghi più belli e affascinanti della regione. La mitologia greca parla di Scilla che Cariddi come di due mostri marini che vivevano nello stretto di Messina.

Le origini di questo paesino sono antichissime e si perdono nella notte dei tempi.

Nella parte più alta del borgo si erge una fortezza dell’XI secolo, il Castello Ruffo. Dopo aver visitato il castello ti consiglio di passeggiare tra le magiche stradine del borgo di Chianalea, affettuosamente soprannominato “la piccola Venezia del Sud”. Le stradine impregnate di salsedine e le casette dei pescatori costruite direttamente a picco sul mare ti trasporteranno in una dimensione parallela, in cui il tempo sembra essersi fermato.

Spiaggia di Riace

Al largo della Baia di Riace, il 16 agosto 1972 è stata fatta una delle scoperte archeologiche più importanti al mondo, il ritrovamento di due statue di bronzo di provenienza greca del V secolo a.C. conosciute con il nome di Bronzi di Riace. Le due statue sono attualmente esposte al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Spiaggia di Praia a Mare



La spiaggia di Praia a Mare è un gioiello affacciato sull’Alto Tirreno Cosentino. Si tratta di un’ampia spiaggia di sabbia bianca, il luogo ideale se sei alla ricerca di privacy e tranquillità.

Se sei un esperto nuotatore puoi nuotare fino alla vicina Isola di Dino, un isolotto intorno al quale pullula una ricca vita sottomarina.

Spiaggia di Piedigrotta a Pizzo Calabro

Pizzo è una delle località calabresi più famose al mondo.

Grazie al delizioso e tradizionale tartufo si è guadagnata il soprannome di “città del gelato”.

È famosa anche per la ‘chiesetta di Piedigrotta’, un luogo di devozione unico al mondo. La leggenda narra che fu edificata da un gruppo di marinai sopravvissuti a un naufragio. È interamente scolpita nel tufo ed emana un fascino strabiliante.

Questa bellissima chiesetta di affaccia su una spiaggia di ciottoli e su un mare che regala sempre incredibili sfumature di blu e verde.

Spiaggia di Capo Vaticano

Capo Vaticano si trova a breve distanza da Tropea. La spiaggia di Grotticelle è considerata una delle più belle d’Italia. Il mare è da sogno e, oltre a nuotare, fare snorkel ed immersioni potrai prenotare un’escursione e visitare le favolose calette e baie nascoste che caratterizzano la zona e la rendono così speciale.

Spiaggia di Punta Alice a Cirò Marina

Quella di Cirò, in provincia di Crotone, è una spiaggia della costa ionica situata in una zona famosa per i suoi vigneti e per la produzione vinicola del “Cirò DOC”. Punta Alice è una splendida spiaggia di sabbia dorata e acque cristalline a cui è stata conferita la Bandiera Blu.