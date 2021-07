Turismo e infrastrutture, il Pd lancia da Tropea la sua proposta di sviluppo

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La splendida cornice naturale di Tropea – vincitrice del titolo “Borgo dei borghi” e Bandiera blu – ospiterà venerdì, a partire dalle 18, presso il porto, l’iniziativa “Turismo e infrastrutture in Calabria”, promossa su impulso del consigliere regionale Luigi Tassone con la collaborazione del segretario provinciale del Pd Enzo Insardà e del coordinatore di “Prossima” Michele Mirabello

Comunicato Stampa

L’evento – che prevede il contributo del presidente del Pd di Vibo Valentia Enzo Romeo, della coordinatrice regionale delle donne del Pd Teresa Esposito, del consigliere regionale Nicola Irto, del dirigente regionale del partito Sebi Romeo, dei deputati Antonio Viscomi e Enza Bruno Bossio e del commissario regionale del Pd Stefano Graziano – prevede l’intervento della candidata alla Presidenza della Regione Calabria Amalia Bruni.

Le conclusioni saranno affidate al coordinatore nazionale delle “Agorà democratiche” Nicola Oddati.

Sarà un’importante occasione per analizzare e approfondire tematiche essenziali per il complesso processo di sviluppo in Calabria studiando le soluzioni rispetto alle criticità e proponendo un valido sistema di valorizzazione delle eccellenze.