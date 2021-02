L’ultimo concerto, evento il 27 febbraio per tornare sui palchi

Il 27 febbraio 2021 è un giorno significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure dovute alla situazione di emergenza sanitaria

A distanza di un anno, i palchi che hanno fatto la storia della musica dal vivo in Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa serata. Gli eventi proposti saranno trasmessi in streaming gratuito, alle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it e vedranno la partecipazione di band e artisti del panorama musicale italiano, molti di loro già annunciati, altri che, a sorpresa, si sveleranno solo in occasione dell’appuntamento del prossimo sabato.

Artisti che hanno aderito per dimostrare la loro massima solidarietà verso questi spazi che spesso sono stati l’anello di congiunzione tra le prime esperienze dal vivo e i grandi tour nei palazzetti, portandoli in un contatto intimo e diretto con i propri fan.

Sul palco del MOOD SOCIAL CLUB, il 27 febbraio in streaming, ci sarà un evento ricco di sorprese in compagnia di BRUNORI SAS, CIMINI, NAIP e i Djs resident del club Fabio Nirta e Dj Kerò.

Un cast di grande caratura artistica formato da dei veri fuoriclasse orgogliosamente Made in Calabria che con le loro canzoni hanno conquistato e stanno conquistando il pubblico italiano, da sempre vicini alle attività, lo spirito e la programmazione del Mood.

A salire sul palco Dario Brunori pluripremiato cantautore cosentino, vincitore della Targa Tenco come miglior album in assoluto, Ciak D’Oro e Nastro d’Argento alla migliore Colonna sonora con “Odio l’estate” di Aldo Giovanni e Giacomo.

Spazio poi a Cimini che singolo dopo singolo sta conquistando sempre maggiori consensi macinando ascolti su ascolti su Spotify, prossimo all’uscita del suo nuovo disco per Garrincha e a NAIP vera e propria rivelazione di X Factor Italia, progetto visionario e innovativo che sta conquistando un largo consenso fra pubblico e critica specializzata con una proposta musicale di cantautorato elettronico contemporaneo.

Infine non poteva mancare la partecipazione dei Djs resident del Mood Fabio Nirta e Dj Kerò che hanno fin dal primo giorno di apertura del club infiammato la nostra dancefloor.

L’Ultimo Concerto? è un’iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA, che vede insieme, per la prima volta, oltre centotrenta live club e circoli sparsi sull’intero territorio italiano. Una campagna partita il 28 gennaio, giorno in cui tutti i locali coinvolti hanno pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate da un punto interrogativo. L’obiettivo primario è quello di porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente queste realtà.

La musica dal vivo è uno degli elementi fondamentali per la crescita degli artisti e del mondo della musica. Non solo. L’ascolto della musica, la partecipazione agli eventi live, l’incontro con suoni di ogni tipo, sono fondamentali per la crescita culturale delle persone e sostengono processi di coesione sociale.

Secondo i dati dell’osservatorio annuale SIAE 2019, nell’ambito delle attività di spettacolo, i concerti e le manifestazioni musicali dal vivo rappresentano:

– il primo settore in assoluto come volume d’affari (pari quasi a 1 miliardo)

– il secondo settore (dopo il cinema) per numero di spettacoli (385.000) e numero di ingressi e presenze (53 milioni) fra spettacoli di musica leggera, i cosiddetti ‘concertini’ e gli spettacoli all’aperto.

I Live Club sono uno dei pilastri sui cui si reggono questi dati e, a prescindere da forma giuridica, dimensione e localizzazione hanno un comune denominatore: la programmazione culturale e il sostegno alla creatività e alla promozione degli artisti, organizzando eventi di musica originale dal vivo.

Sono spazi dove si respira arte, cultura e conoscenza attraverso esposizioni di arti visive, cineforum, laboratori creativi, convegni, corsi e incontri di approfondimento. Sono luoghi multifunzionali e multidisciplinari, di promozione culturale e del proprio territorio.

Questa ricchezza di competenze e funzioni rende i Live Club degli ambienti fortemente dinamici all’interno dei quali lavorano migliaia di persone nell’ambito delle professioni dello spettacolo.

Eppure, fino a oggi, non è mai stato riconosciuto il valore e il ruolo di questi spazi, al pari di quello che avviene, invece, per i cinema e i teatri e come accade all’estero.

In Calabria, è il Mood Social Club di Rende (CS), che sotto a un simbolico punto interrogativo, ha voluto metterci la faccia.

L’unico live club calabrese porta sulle spalle il peso di quasi un anno di chiusura nel quale ha comunque organizzato una serie di iniziative, tra cui : live streaming e dj set in diretta dalla propria pagina Facebook, durante tutto il lockdown, grazie alla collaborazione di diversi Artisti calabresi e non solo con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dell’ospedale di Cosenza per fronteggiare l’emergenza Covid e allo stesso tempo tenere compagnia al pubblico con della buona musica. Ha avviato e portato al termine una campagna di crowdfunding a sostegno del club e non appena è stata data la possibilità di poter tornare a suonare dal vivo ha organizzato nel mese di Luglio 2020 la rassegna live Rise-Up in collaborazione con Be Alternative Festival.

Ecco quindi l’azione congiunta di locali e artisti, insieme per quello che viene annunciato come “L’Ultimo Concerto?”

Il 27 febbraio, diviene quindi una data importantissima, un momento per rivedere gli artisti che amiamo salire su questi palchi. Per riscoprire o conoscere questi luoghi. Per ricordare le incredibili emozioni che queste realtà ci hanno regalato negli anni. Un appuntamento per amplificare le voci, per decantare l’importanza di spazi senza i quali, non ci sarebbero più concerti.