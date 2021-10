Una volta nella vita, singolo d’esordio del cantautore lametino Vincenzo Pettinato

Vincenzo Pettinato, classe 2000, giovane cantautore lametino, entra nel mercato musicale con il suo primo singolo di esordio “Una volta nella vita”

Con il contributo tecnico di “DISSONANZEstudios”, centro di produzione musicale lametino, Vincenzo ha potuto realizzare il suo sogno di incidere questo singolo.

“Sono appassionato di musica sin da piccolo, e il canto mi ha sempre accompagnato nella vita, crescendo e mutando insieme a me. Ho iniziato a studiare canto da circa due anni, prima ho sempre fatto tutto da autodidatta, e questi due anni, anche se intervallati causa COVID, hanno avuto un forte impatto sulla mia espressione artistica. Nel periodo di Lockdown ho, fortunatamente, elaborato il processo di scrittura dei brani, e questo mi ha appunto portato a scrivere la mia prima canzone. L’ ispirazione del brano sono state tutte le restrizioni imposte dal contesto in cui ci siamo trovati (non poter incontrare persone, non poter avere un contatto fisico). Il titolo si ispira proprio ai fatti unici che sono citati nel testo: l’incontro di Giove con Saturno, avvenuto nel 2020 (dunque una volta nella vita); il distanziamento sociale che implica, nel finale, il dover aspettare chissà quanto per ricevere un abbraccio o una carezza. Ho lavorato tanto a questo brano e spero davvero che riesca a conquistare l’attenzione di molti ascoltatori.”

Il brano è disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di distribuzione digitale e su tutti i canali di streaming (YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, ecc ecc).