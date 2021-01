Unilavoro: Emergenza Covid, impennata di attivazioni SPID

Nella contingenza attuale, in cui la pandemia si è riproposta in modo preponderante, l’innovazione e l’uso delle nuove tecnologie si affermano con rigore, rispondendo, adeguatamente ad ogni esigenza.

La legge di bilancio conferma la necessità di contrastare la pesante e complessa crisi innescata dalla pandemia, procedendo con priorità sulla sanità, poi sulle imprese, e sulle famiglie.

Una pioggia di emendamenti e bonus rimarchevoli e senza precedenti.

Ad integrazione di quanto stabilito con precedente DPCM, il Governo ha introdotto ulteriori disposizioni da applicare su tutto il territorio nazionale per fronteggiare i rischi connessi al covid, e previsto utili incentivi destinati ai lavoratori e alle famiglie.

Per avvalersi dei benefici del Decreto, si è reso necessario ricorrere all’attivazione dello SPID, che è la chiave per accedere a numerose misure di sostegno al reddito previste dal Decreto Rilancio in favore dei lavoratori e delle famiglie.

L’emergenza del Covid 19 ha determinato in questi ultimi mesi una impennata di attivazione dello SPID, il Sistema Pubblico Identità Digitale, attraverso un pin unico e univoco di identificazione.

A sottolinearlo è Sebastiano Guzzi, Vice Presidente Nazionale Unilavoro Pmi, il quale “in questa fase emergenziale la nostra sede, Unilavoro Pmi di Lamezia Terme, ha registrato un boom di attivazioni. Questo sistema, si è rivelato lo strumento più comodo e più veloce per ottenere gli incentivi previsti dal Governo. L’applicazione dello spid, continua Guzzi, riduce notevolmente i tempi burocratici e ne snellisce anche la gestione: con una sola coppia di credenziali si accede a tutti i servizi pubblici online. Dal 2021, l’identità digitale, Spid, sarà l’unica chiave di accesso ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni, insieme alla carta d’identità elettronica e alla carta nazionale dei servizi”.

Con l’attivazione dello sportello per il rilascio della Smartcards CNS per le firma digitale e lo Spid, ha concluso Marco Ruberto, Presidente Provinciale Unilavoro Pmi Catanzaro, abbiamo ulteriormente ampliato il ventaglio di soluzioni della nostra Associazione a supporto degli imprenditori. Siamo particolarmente soddisfatti del riscontro avuto finora. Riuscire a fornire questi strumenti indispensabili, in tempi rapidi, evitando lunghe attese agli utenti, è motivo per noi di grande orgoglio.