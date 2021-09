Università Magna Greacia di Catanzaro: ricordato il Prof. Rosario Mattace

Venti anni sono passati dalla scomparsa del compianto prof. Rosario Mattace, professore universitario di Medicina, primo Direttore della Cattedra di Geriatria della Facoltà di Medicina di Catanzaro, Direttore della Scuola di Specializzazione di Geriatria della medesima Facoltà, Specialista anche in Medicina Interna, Cardiologia e Gastroenterologia, nonché membro dell’Accademia delle Scienze di New York e dell’International College of Angiology.

In occasione del ventennale le sezioni regionali calabresi delle Società scientifiche nazionali SIGG e SIGOT, a nome dei rispettivi presidenti Dr. Roberto Lacava e Dr. Alberto Castagna, hanno voluto ricordare l’umanità e la professionalità del Prof. Mattace con i colleghi Geriatri da lui formati e con tutti quei colleghi che, con lui, hanno condiviso il percorso professionale.

Per tale motivo è stato organizzato nei giorni scorsi un evento in suo ricordo presso l’Università Magna Greacia di Catanzaro, grazie anche alla collaborazione con l’attuale Direttore della scuola di Specializzazione in Geriatria dello stesso Areneo, Prof.ssa Angela Sciacqua.

L’incontro scientifico aperto con i saluti del Magnifico Rettore Prof. Giovambattista De Sarro, ha visto la presenza di colleghi geriatri internazionali ed illustri ospiti, che hanno dato vita ad un dibattito sui temi cari al Prof. Rosario Mattace con cui ha fatto scuola negli anni.

A concludere il prezioso incontro, accompagnato da un lungo applauso, è stata la Prof.ssa Mariangiola Baserca in Mattace, moglie del compianto professore.