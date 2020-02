Vallelonga (VV). Abbandonano rifiuti per strada, ripresi dalle “fototrappole”

In dieci identificati e sanzionati dai Carabinieri Forestale

VIBO VALENTIA. Dieci persone sono state sanzionate dai carabinieri forestale di Serra San Bruno, per un totale di 8 mila euro, dopo essere state riprese nell’atto di disfarsi di rifiuti di vario genere, classificati quali urbani e speciali non pericolosi.

I militari, attraverso il posizionamento di alcune fototrappole in determinate aree particolarmente sensibili del territorio comunale, nella prima metà del mese hanno ripreso e identificato alcune persone che abbandonavano i loro rifiuti contribuendo, con la loro condotta, al deturpamento delle aree interessate.

Nel comune di Vallelonga, in occasione di un altro accertamento, i carabinieri forestale di Serra San Bruno hanno denunciato in stato di libertà un uomo, legale rappresentante di un’impresa edile, che si sarebbe reso responsabile dell’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla sua attività’ di imprenditore.