Vescio (FdI): strade comunali e provinciali versano in gravi condizioni

Pasquale Vescio, candidato in Fratelli d’Italia ed in rappresentanza dell’associazione BuPiSaCro, insieme ai propri concittadini, denuncia con forza la grave situazione in cui versano le strade comunali e provinciali necessarie a raggiungere in particolare le frazioni collinari di Bucolia, Piano Luppino, Santa Maria e Crozzano nonché diverse altre aree urbane periferiche

Comunicato Stampa

In particolare si sottolinea la totale mancanza di manutenzione del verde che oramai ostruisce il percorso arrecando gravissime condizioni alla viabilità e un marcato aumento del rischio di incidenti dovuti proprio alla scarsissima visibilità.

Diversi incontri sono stati sostenuti con i soggetti e gli organi competenti, ciononostante le diverse sollecitazioni da parte degli attivisti di BuPiSacro, dal sottoscritto Pasquale Vescio e da altri singoli abitanti del luogo, non sono stati effettuati interventi di alcuna natura lasciando permanere le condizioni di rischio.

Alcuni privati hanno autonomamente sfalciato arbusti ed erbacce con mezzi e risorse proprie, anche rischiando la propria incolumità per ovviare a servizi che sono di competenza comunale e provinciale, ognuno nelle rispettive tratte di competenza.

Noi abitanti delle quattro frazioni Bucolia, Piano Luppino, Santa Maria e Crozzano, rappresentati dal comitato direttivo dell’associazione BuPiSacro e dal rappresentante politico Pasquale Vescio, chiediamo e pretendiamo rispetto istituzionale alla pari di qualsiasi altra località della città ribadendo con fermezza che un paese democratico non debba determinare disuguaglianze sociali e che le aree urbane periferiche debbano trovare una adeguata attenzione da parte dei soggetti competenti.

Entrambi gli enti Comune e Provincia hanno degli organi incaricati di manutere la viabilità stradale e la relativa sicurezza nella percorribilità delle tratte viarie, per cui gridiamo a gran voce per essere ascoltati e di provvedere nell’immediato a mettere in sicurezza i percorsi stradali inviando le proprie squadre per l’eliminazione di arbusti, sterpaglie, erbacce e quanto altro ostacoli la viabilità.

Pasquale Vescio

Associazione BuPiSacro

Candidato Fratelli d’Italia