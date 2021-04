Vittoria per il Basketball Lamezia con l’Agropoli

Si è disputata al Palasparti di Lamezia Terme la sesta giornata del campionato di Serie C Gold di pallacanestro tra il Bsketball Lamezia e l’Agropoli

La gara è stata diretta dagli arbitri Cozzoli e Migliaccio.

Buona la prestazione della squadra lametina che riesce a riscattare il risultato della partita di andata che li aveva visti sconfitti dall’avversaria campana.

Nei primi due quarti il Basketball Lamezia mostra qualche difficoltà ad entrare in partita mentre l’Agropoli riesce a impostare il giusto gioco, soprattutto in difesa, portandosi così in vantaggio nel primo quarto con il punteggio di 21-14 e chiudendo il secondo quarto con il risultato di 40-30.

Nel terzo e ultimo quarto la compagine lametina cambia atteggiamento e con determinazione ribalta il risultato iniziale di svantaggio realizzando ben 49 punti che gli permettono di chiudere la partita sul punteggio di 79-69 e di confermarsi alla vetta della classifica.

Abbiamo ascoltato a fine partita le dichiarazioni di Monier Rodrigo che esordisce: “La vittoria di oggi è fondamentale e tra l’altro arriva contro l’unica squadra che ci aveva battuto nel girone di andata quindi è una grande soddisfazione per la squadra e la società. Nel primo tempo ci siamo lasciati sopraffare dalla pressione e abbiamo giocato con il freno a mano tirato e non da squadra. L’Agropoli al contrario è stata molta precisa in difesa e nei tiri da 3 punti infatti sono riusciti a realizzare più di 20 punti nei due quarti iniziali. Nel secondo tempo simo stati più agguerriti e il gioco di squadra ci ha permesso di superare il divario e portare a casa la vittoria“.

BASKETBALL LAMEZIA – NEW BASKET AGROPOLI 79-69 (14-21, 30-40, 58-51, 79-69)

BASKETBALL LAMEZIA: Sindoni 14, Spasojevic 7, Monier 10, Elia 7, Giampà G., Ferretti 2, Conti, Luzza 20, Giampà F., Miscimarra, Scialabba 7, Fall 12. Coach: Barilla

NEW BASKET AGROPOLI: Norci, Farese 6, Pekic, Salerno G. 2, Lepre 8, Tarolis 4, Borelli 11, D’Angelo, Cordici 10, Di Mauro 23, Cinalli 5, Salerno V. Coach: Lepre