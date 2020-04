Volontari in prima linea per chi vive nel disagio: l’Emporio della solidarietà

Le telecamere di lameziaterme.it sono entrate nei locali dell’Emporio della solidarietà gestito dal Masci Lamezia Terme 2 ‘Don Pasquale Luzzo’ a Sambiase. Ai microfoni di Riccardo Cristiano, Anna Maione Magister del gruppo.

L’associazione è da sempre al fianco dei cittadini in difficoltà e oggi più che mai è in prima linea per fronteggiare l’emergenza.

“Il nostro motto è lasciare il mondo un pò migliore di come lo abbiamo trovato – ha spiegato Anna Maione – noi abbiamo fatto della solidarietà la nostra matrice, ma non siamo persone speciai. Tutti possiamo fare del bene, è questo il mio appello”. Anna Maione insieme a tanti altri volontari del Masci porta avanti l’emporio che da dieci anni sostiene tante persone e famiglie che vivono nel disagio. Un bisogno che è cresciuto in questi mesi segnati dalla pandemia da Coronavirus. Ultimamente i volontari dell’emporio si sono anche prodigati nel sostenere la famiglia marocchina residente a Lamezia che ha perso la casa in un incendio. Avendo perso tutto, i componenti del nucleo familiare sono stati aiutati concretamente dall’emporio, dal Masci e anche da altre associazioni lametine, al fine di riprendere la vita quotidiana nella normalità. Alla famiglia marocchina, il Comune di Lamezia ha anche assegnato provvisoriamente un alloggio che è un immobile confiscato alla criminalità organizzata.

M.F.G.