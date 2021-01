Zona bianca, Rt, spostamenti: ecco le misure

Zona bianca con una bassa incidenza dell’Rt, nuovi criteri per zone arancioni e rosse, spostamenti e stato d’emergenza con proroga ad aprile

Queste le misure del nuovo decreto ribadite oggi nell’incontro con le Regioni dal ministro della Salute Speranza, dopo l’approvazione ieri.

“Con indice Rt 1 la zona sarà arancione, sarà rossa con Rt 1.25, in arancione anche con rischio alto per rendere il modello tempestivo”, ha spiegato il ministro a quanto si apprende. Speranza ha illustrato anche lo “stop alla mobilità tra Regioni gialle con le deroghe già previste” e “la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile”. Il ministro ha poi “confermato il limite delle due persone” che si possono ospitare in casa “non conviventi”. Mentre, come già annunciato ieri nelle comunicazioni al Parlamento, ha evidenziato la possibilità di una “zona bianca, un segnale per il futuro, dove sono vigenti le regole comportamentali ma non gli altri divieti”, ha affermato e per averla “servono 3 settimane di fila con incidenza sotto i 50, Rt sotto l’1 e rischio basso“.

Il decreto approvato ieri conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

– è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;

– qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

– è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.