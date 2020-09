Acli e Parco Agricolo Calabria: nel Tempo del creato riportare la natura nella nostra vita

In questo periodo di grande sofferenza sociale, economica e sanitaria due grandi progetti portano una ventata di positività che vanno ambedue in direzione della tutela della natura, della biodiversità e della Terra

Comunicato Stampa

Il più importante è quello che Papa Francesco ha lanciato attraverso il messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, con la quale inizia il Tempo del creato e che dura fino al 4 ottobre.

Il secondo sta nella settimana verde promossa dall’Unione Europea che inizia il 19 e si conclude il 22 ottobre, che ha come sostanza nel messaggio << riportare la natura nella nostra vita >>.

I due appuntamenti, secondo le Acli lametine e il Parco Agricolo Calabria, devono trovare forte sostegno e mobilitazione da parte delle Associazioni e della società civile che possono fare di questi incontri un luogo altissimo di riflessione e di pensiero, per dare inizio ad una tutela vera ed integrale del pianeta, senza la quale avremo un aumento incontrollato di popolazione che vivrà nell’emarginazione, senza lavoro dignitoso, senza opportunità di istruzione adatta alla domanda delle imprese di questa prima parte di secolo. In più ci sarà il rischio ulteriore della negazione di diritti fondamentali dell’uomo, come la tutela della salute e del cibo sano.

Secondo Papa Francesco che, attraverso la Laudato Si, ha portato alla luce una straordinaria attenzione verso la tutela di flora e fauna, dopo il drammatico declino in cui è precipitato il pianeta bisogna coltivare valori, legami e progetti generativi. Ed è il tempo per riflettere, anche perché assistiamo al graduale emergere di una grande mobilitazione di persone che dal basso e dalle periferie si stanno generosamente adoperando per la protezione della terra e dei poveri. Anche la Comunicazione della Commissione Europea ha presentato la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, nella quale alla base di ogni ragionamento sta il riportare la natura nella nostra vita. E soprattutto <<…proteggere e ripristinare la biodiversità e il buon funzionamento degli ecosistemi, fondamentale per salvaguardare la sicurezza alimentare dell’UE >>.

Pilastro fondamentale della strategia sono gli agricoltori, veri e appassionati custodi della terra e dei territori, che vanno accompagnati da infrastrutture verdi e dell’agroforestazione. In particolare la Commissione Europea punta sul benessere e prosperità economica delle generazioni presenti e future in un ambiente integro. Per andare in questa direzione il Circolo Acli don Saverio Gatti e il Parco Agricolo Calabria, nel mese di ottobre, rispondendo alla chiamata di Papa Francesco, concretizzeranno il primo segno nel Parco Gancìa con la piantumazione e costruzione di un sentiero botanico che sarà dedicato alla felice memoria di don Saverio Gatti, guida storica e spirituale delle Acli lametine.

Antonello Di Cello

Presidente Circolo Acli don Saverio Gatti