Lamezia. Rinviato il memorial in ricordo di Paolo Serrato

Ormai da alcuni anni nel mese di settembre il memorial in ricordo di Paolo Serrato era un appuntamento festoso e significativo che, nel campetto della Parrocchia di San Raffaele Arcangelo in Lamezia Terme, coinvolgeva i giovanissimi calciatori di diverse associazioni sportive della città e del comprensorio

Lo scorso anno aveva partecipato anche l’associazione Lucky Friends.

La manifestazione quest’anno viene purtroppo rinviata a data da destinarsi. Infatti la Parrocchia San Raffaele Arcangelo, l’ASD Oratorio Beato Frassati e l’Associazione Italiana Arbitri di Lamezia Terme, enti promotori e organizzatori del memorial, insieme alla famiglia Serrato, comunicano che l’attuale situazione di emergenza sanitaria non consente di svolgere in serenità e sicurezza l’evento.

In tantissimi rimane indelebile il ricordo di Paolo Serrato, che è tragicamente deceduto nel 2017 in seguito ad un incidente stradale ed era fortemente impegnato come animatore all’interno dell’oratorio parrocchiale e nell’Associazione Italiana Arbitri.