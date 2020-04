Lamezia. La scrittrice Laura Montuoro dona copie di un suo libro ai piccoli degenti di pediatria

LAMEZIA. La scrittrice Laura Montuoro ha donato copie del suo libro “Mirta e i fiorincanto” al reparto di pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II, un’iniziativa che mira a portare un po’ di sollievo ai piccoli pazienti del nosocomio di via Perugini.

In un periodo particolarmente pieno di atti di generosità verso le strutture sanitarie a causa dell’ormai nota emergenza da Covid-19, non poteva certo mancare un gesto altruistico nei confronti dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie, costretti, in un momento così colmo di incertezza, a permanenze più o meno lunghe in ospedale.

Mossa da tale spirito altruistico, l’autrice del libro per bambini “Mirta e i fiorincanto” Laura Montuoro in accordo con la casa editrice Scatole Parlanti, nella persona del direttore editoriale Fortunato Licandro, ha deciso di donare una serie di copie del volumetto per alleggerire le lunghe giornate che i piccoli degenti trascorrono in reparto.

Un grande ringraziamento è stato fatto dalla dottoressa Mimma Caloiero, primario del reparto di pediatria del nosocomio lametino e dallo staff che, con l’aiuto della dottoressa Rossella Galiano, si sono visti recapitare questo dono inatteso.

“Leggere è un po’ come avere in tasca un prato sconfinato – queste le parole dell’autrice indirizzate ai giovani lettori – Viaggiate con i personaggi e immaginate belle realtà, armati di pazienza e sorrisi”.

Si tratta della prima di una serie di iniziative sposate dalla scrittrice che intende avviare una campagna di donazioni dello stesso volume anche per i reparti di pediatria dell’ospedale di Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e del presidio ospedaliero di Soverato.

Felicia Villella