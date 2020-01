“La ‘Banca del Tempo’ anche a Lamezia Terme

Una sorta di forziere al quale regalare un po’ di tempo a favore dei ragazzi che hanno volontà di imparare, ripetere ed approfondire le più variegate materie scolastiche

Comunicato Stampa

Un supporto ed un aiuto, anche alle scuole, per quegli alunni che hanno voglia di colmare delle lacune impegnandosi nell’orario post-scolastico.

Un “istituto di credito” aperto a tutti, che vuole avere il sapore vero dell’integrazione perché la cultura è il migliore investimento che si possa fare per il futuro della nostra società.

Ogni persona che ha il dono di voler insegnare nel proprio campo, dai primi ed elementari rudimenti scolastici a materie più specifiche delle scuole medie inferiori e superiori, potrebbe dare gratuitamente la propria disponibilità di tempo mensile.

Questo monte orario (un’ora, due ore o più alla settimana) verrebbe messo a disposizione dei ragazzi in una banca dati che predisporrebbe le disponibilità, come si fa per gli orari scolastici. Sarebbe davvero un aiuto concreto e fondamentale per tanti nostri ragazzi che non hanno la possibilità di andare a ripetizioni private a pagamento.

Sarebbe uno dei migliori antidoti contro la dispersione scolastica e, soprattutto, potrebbe essere linfa vitale per molti ragazzi che solo con un po’ di attenzione ed iniezione di fiducia in più si sentirebbero gratificati e responsabilizzati, oltre che stimolati culturalmente.

Tutto ciò da farsi in una struttura predisposta all’uopo dal Comune.

Se cresce la cultura, diminuiscono violenza, malaffare e criminalità. Se cresce la cultura cresciamo tutti, proprio tutti”.

É questa la mozione – che vede quali primi firmatari i Consiglieri comunali Giancarlo Nicotera, Enrico Costantino ed Antonio Lorena – rivolta all’Assessore alla Cultura, Giorgia Gargano, ed all’Amministrazione cittadina affinché si possa realizzare tutto ciò, secondo i dettami di legge ed in una struttura comunale, aperta a tutti coloro che, in sinergia, vogliono donare un po’ del loro tempo per insegnare ed aiutare ed ai ragazzi desiderosi di apprendere.

Giancarlo Nicotera

Enrico Costantino

Antonio Lorena

Consiglieri comunali