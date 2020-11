Biondo (Uil): piano Covid in parte esiste, Spirlì non sa di cosa parla

Il presidente facente funzioni della giunta regionale Nino Spirlì non sa neanche di cosa parla

Comunicato Stampa

Il Piano Covid in parte esiste, pubblicato anche sul sito della Regione Calabria, ed è quello riferito alla riorganizzazione della rete ospedaliera calabrese.

In una regione in cui l’unico presidio sanitario è quello rappresentato dagli ospedali era necessario ripartire da questi, dalla loro riorganizzazione in funzione di contrasto all’emergenza Coronavirus, era necessario che il presidente facente funzioni della giunta regionale esercitasse le giuste pressioni, quelle che rientrano nel corretto assolvimento dei suoi compiti istituzionali, per riorganizzare la rete ospedaliera prima che la Calabria fosse investita dalla seconda ondata del Covid-19.

Il metodo è utile per dare un ordine razionale agli interventi.

Il metodo è quello che è mancato alla classe politica calabrese in questi anni.

Santo Biondo

segretario generale Uil Calabria