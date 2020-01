Calabria capitale mondiale della gastronomia mare e monti

La Calabria è la capitale mondiale della gastronomia ‘mare e monti’.

I prodotti calabresi sono molto apprezzati, ricercati e venduti in tutto il mondo. Si è giunti a questa considerazione dopo anni di convegni, nazionali e internazionali incontri, manifestazioni e sagre in cui l’associazione “Profumi e sapori di Calabria” guidata da Franco Serratore è stata presente e si è confrontata con esperti mondiali del settore gastronomico. Perché capitale mondiale mari e monti? Perché la Calabria è l’unica regione al mondo che, con i suoi 780 km di coste distribuiti tra il mar Tirreno e il mar Ionio, accontenta ogni turista che la percorre. Da oggi il turismo mondiale della Calabria sarà anche “enogastronomico”. Un viaggio all’insegna dei prodotti tipici delle tradizioni contadine, riconosciuti come IGP. Parliamo dell’olio extravergine d’oliva, la rinomata ‘nduja, la cipolla di Tropea, il pesce spada definito “il Pinocchio della Costa Viola”, la liquirizia, il bergamotto, il cedro, lo stoccafisso, e il famoso” oro rosso” ovvero il peperoncino. Questi e tanti altri prodotti della gastronomia fanno onore alla Calabria, insieme naturalmente, alla gustosa cucina tipica. Arrivare in Calabria è semplice: c’è l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, ci sono gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria; c’è la rete ferroviaria rete autostradale. Dalla Riviera dei Tramonti alla Riviera dei Cedri, costa degli Dei, costa Viola, dalla Costa dei Gelsomini alla costa degli Aranci, costa dei Saraceni, Riviera dei Borghi e degli Angeli, costa degli Achei alle montagne del Pollino, della Sila, delle Serre, e dell’Aspromonte. Insomma luoghi che incantano in ogni stagione dell’anno. Venite in Calabria, a conoscere i prodotti gastronomici calabresi e fermatevi nei ristoranti della nostra regione per gustare un mondo di ‘profumi e sapori’. Vi aspettiamo!