Claudio Greco simbolo della moda alla VI edizione del Premio Alveare

Venerdì 17 settembre, tra le bellezze di Villa Rendano a Cosenza, si terrà l’atteso evento

Comunicato stampa



Sempre più acclamato dal pubblico e nei più importanti eventi, ancora una volta lo stilista Claudio Greco conquista le passerelle con il suo tocco unico e inimitabile.

Esplosivo in tutte le sue collezioni, dal Festival della Moda di Sanremo, dal successo allo shooting di Montecarlo, fino alla nuova collezione di occhiali uomo-donna e alla premiazione della Vela d’Argento, ha dimostrato anche in un periodo così difficile per la moda, a causa del covid-19, di essere inarrestabile.

È anche per questo motivo che Confapi Calabria, la confederazione che tutela e promuove le piccole e media imprese calabresi, ha deciso di premiarlo in occasione della VI edizione del Premio Alveare che si terrà venerdì 17 settembre alle ore 18 a Villa Rendano, Cosenza.

Ricordiamo inoltre che la stessa Confapi lo ha nominato Presidente della filiera tessile-moda il 23 aprile.

<<Sono onorato di ricevere questo premio e ci tengo a ringraziare di vero cuore il Presidente Francesco Napoli, il Direttore Pasquale Mazzuca e il Segretario Regionale Rossana Battaglia per avermi scelto, è emozionante trarre da questi eventi la voglia di stupirvi sempre>> dichiara Greco.

Si, perché continua a stupire il fashion designer, che ci svela un work in progress di eventi, tra questi l’essere il guest of honor al Festival del Cinema di Napoli, organizzato dall’Associazione Napoli Cultural Classic.

<< Sono tanti i progetti sui quali sto lavorando per questo autunno/inverno e la cosa più bella è farlo sentendo l’amore del pubblico sulla pelle e la passione per la moda nel mio cuore>> conclude il fashion designer.