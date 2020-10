Covid, Oms: immorale l’immunità di gregge senza protezioni

L’immunità di gregge, senza protezione dal virus, è pericolosa e immorale

Parola di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che lo scrive su Twitter postando la notizia della lettera pubblicata nei giorni scorsi su ‘The Lancet’ a firma di 80 scienziati, in cui si definiva l’immunità di gregge come mezzo per gestire la pandemia di Covid-19 “un pericoloso errore non supportato da prove scientifiche”.