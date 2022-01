Dove si trovano le sale gioco in Europa

Nel 2022 siamo abituati a vedere pian piano il mondo smaterializzarsi e divenire sempre più digitalizzato e connesso

Le bollette, gli acquisti, i film, le partite di calcio, giochi di diversa natura, tutto è sistematicamente fruibile online, permettendo agli utenti di poter sbrigare le faccende o divertirsi comodamente dal divano del proprio salotto.

Un discorso estendibile anche alle sale da gioco, specialmente i casinò, che stanno lasciando spazio alle piattaforme disponibili sul web.

Ma c’è chi è legato alla tradizione e preferisce recarsi sul posto, anche solo per visitare le sale più rinomate del Vecchio Continente, che solitamente corrispondono a palazzi d’epoca o costruiti ad hoc. Prendendo spunto da quanto raccolto dalla redazione di casino.superscommesse, proporremo una breve lista di casinò terrestri italiani ed europei che è possibile visitare ancora oggi.

Sanremo. Non solo Teatro Ariston, non solo Festival della canzone italiana, che inizierà a breve con Amadeus al comando, ma anche gioco. La città ligure ospita infatti anche uno dei più prestigiosi casinò terrestri d’Italia. Edificio rigorosamente in stile Liberty Decò nel cuore del centro abitato, in via degli inglesi 18, a due passi dalla strada dello shopping. Il casinò apre dalla domenica al giovedì alle 14:30; il venerdì e il sabato alle 15:00. La sala slot, invece, è operativa a partire dalle 10:00 del mattino, tutti i giorni. Orari da annotare per una visita o per una giocata, rigorosamente con abbigliamento consono.

Saint Vincent. Conosciuto anche come casinò de la Vallèe, aperto sette giorni su sette e attivo dal 1947. Ingresso gratuito ma consentito ovviamente solo ai maggiorenni. Oltre alla sala giochi, la struttura ospita anche un hotel di lusso, sale benessere, per congressi, matrimoni ed eventi aziendali. Non mancano bar e ristoranti. I possessori di una determinata tessera associativa possono anche entrare nelle sale gioco dalle corsie preferenziali e sfruttare gratuitamente il parcheggio nord del casinò.

Venezia. La Serenissima ospita in realtà due casinò terrestri: il primo nei pressi dell’aeroporto Marco Polo, il secondo in città, lungo il Canal Grande, per la precisione a Ca ‘Vendramin Calergi. Il primo è perfetto per i turisti che arrivano a Venezia: aperto dal 1999 si estende su una superficie di oltre 5.000 mq ed è stato realizzato in stile casinò americano. Un piano è dedicato interamente ai giochi elettronici e alla slot machine: se ne contano almeno seicento. Per l’entrata, occhio ai titoli di ingresso validi: meglio evitare l’esperienza di John Malkovic, fermato proprio all’ingresso del più famoso hotel di Venezia. Il secondo è il più antico casinò del mondo, fondato addirittura nel 1638 e precursore delle moderne sale da gioco.

San Marino. Anche la Repubblica di San Marino vanta il suo casinò terrestre. Attivo dal 2007 grazie alla società Giochi del Titano SPA è una delle sale più recenti dello stivale. Al suo interno vi si possono trovare diverse sale dedicate alle attività ludiche offerte dalla struttura sammarinese.

Campione d’Italia. Fondato nel 1917 è il secondo più antico d’Italia. Causa fallimento, nel 2018, è stato costretto a chiudere, sebbene la data di riapertura sia già fissata: dal 26 gennaio 2022 lo storico casinò terrestre di Campione d’Italia tornerà a vita nuova, con l’inaugurazione tramite formula “Tutto in un Touch” che consentirà ai clienti di visitare le sale, giocare e partecipare alle promozioni appositamente progettate. Il casinò di Campione d’Italia si trova in provincia di Como, ma è in territorio svizzero, e per lunghi tratti è stata la sala gioco fisica più grande d’Europa.

A proposito d’Europa, il vecchio continente è disseminato di altri storici casinò terrestri: The Empire a Londra, il Perla Casinò di Nova Gorica, il casinò di Lisbona, nono più grande al mondo, il casinò di Montecarlo e quello di Baden Baden, quest’ultimo in Germania. Alla lista se ne aggiungono altri minori ma altrettanto belli come l’Aviation Club di Parigi e il Cosmopol di Stoccolma. A Montecarlo ne spuntano poi altri tre: il Cafè de Paris, il Bay e il Sun casinò.