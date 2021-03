Ecosistem Lameziasoccer: battuta d’arresto con l’Arcobaleno Ispica

Si è disputata al Palasparti di Lamezia Terme la ventunesima giornata di campionato della serie B di calcio a cinque maschile

La squadra lametina sesta in classifica con 23 punti ha ospitato l’Arcobaleno Ispica, terza forza del campionato.

Mister Carrozza schiera Sperlì, Mantuano, Pereira, Morelli, Scervino mentre l’Arcobaleno Ispica scende in campo con Kaue, Di Benedetto, Flores Manzaneda, Corallo e Ficili.

Il primo tempo si apre con la squadra lametina che riesce a tenere testa agli avversari senza timore e a creare svariate occasioni per andare in vantaggio. Montesanti mette la firma sul goal dell’1-0 che arriva su un calcio di punizione al 9’’34’. Dopo soli 30’ è sempre lui a realizzare la rete del raddoppio portando gli orange sul punteggio di 2-0. A pochi minuti dal termine del primo parziale Lupo segna il primo goal per l’Arcobaleno Ispica e accorcia le distanze. Il primo tempo termina sul 2-1 a favore della squadra lametina.

Nel secondo parziale la squadra siciliana cerca a tutti i costi il pareggio che arriva a 8’’46 con Ficili e in seguito Flores Manzaneda realizza la terza rete ribaltando il risultato. La risposta degli Orange non si fa attendere con Scervino che riesce a riportare la propria squadra in parità. La tensione in campo e nelle rispettive panchine è alta a causa di alcune contestate scelte arbitrali che portano all’espulsione di Gatto per l’Ecosistem Lameziasoccer. Negli ultimi 5’ di gioco l’Arcobaleno Ispica mette a segno le reti della vittoria con Lupo e nuovamente Flores. Nel finale Montesanti viene espulso tra le proteste della panchina e di mister Carrozza. La partita termina 5-3 a favore dell’Ispica Arcobaleno.

La prossima partita per l’Ecosistem Lameziasoccer sarà sabato 13 marzo in casa della Polistena Futura.

Ecosistem Lamezia Soccer: Sperlì, Mantuano, Morelli, Scervino, Pereira, Mastellone, Deodato, Caffarelli, De Masi, Gatto, Montesanti, D’ Agostino. All: Carrozza.

Arcobaleno Ispica: Kaue, Ficili, Corallo, Flores Manzaneda, Di Benedetto, Morabito, Lupo, Gambuzza, Incorvaia, Modica, Mittelman, Cataldi. All: Mittelman.