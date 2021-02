Ecosistem Lameziasoccer: impegno casalingo con il Real Augusta

Sarà il Real Augusta il prossimo avversario dell’Ecosistem Lameziasoccer tra le mura amiche del PalaSparti

Sabato pomeriggio la formazione orange ritorna sul proprio parquet per ospitare la squadra siciliana nella quarta giornata di ritorno. Una gara che segna l’inizio di un nuovo tour de force per la squadra di Bebo Carrozza che mercoledì sarà poi impegnata sul campo dell’Ispica e poi sabato prossimo su quello della capolista Catanzaro.

Importante quindi per le pantere lametine ripartire con il piede giusto e dare continuità a gioco e risultati che, fino ad ora, sono stati un po’ altalenanti.

Il mese di gennaio è stato numericamente positivo con due vittorie e tre pareggi ma, proprio questi ultimi, hanno lasciato l’amaro in bocca.

“Potevamo sicuramente fare di più ma dobbiamo pensare giornata dopo giornata. Il passato ormai è andato e dobbiamo pensare a sabato.”

I siciliani nelle ultime settimane hanno giocato poco a causa dei continui rinvii per covid e cercheranno di rimettersi in carreggiata: “Per noi è una partita molto importante contro una squadra che si è un po’ rivoluzionata ma rimane comunque tosta.” Parole in Sala Stampa di mister Carrozza che ricorda come l’andata non sia stata proprio una passeggiata: “All’andata la gara è stata decisamente difficile e ci hanno messo in difficoltà. Confidiamo nel ritrovare la nostra umiltà e compattezza di gruppo perché solo con questi presupposti possiamo arrivare ad un risultato positivo”.

I continui rinvii per covid ingolfano il calendario ed i prossimi impegni sono molto impegnativi: “Un campionato molto più tosto rispetto allo scorso anno. Quindi, partite facili non ce ne sono e l’abbiamo visto contro l’ultima in classifica che ci ha costretto al pareggio. Dobbiamo prendere per il verso giusto le partite; se siamo concentrati ed abbiamo voglia di giocare possiamo vincere con chiunque al contrario possiamo perdere con tutti. La gara di sabato scorso è d’esempio con due tempi in antitesi. Con i ragazzi ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che dobbiamo dare il duecento per cento per vincere le gare”.

Confermata la lista dei convocati da mister Carrozza rispetto alle ultime uscite: Sperli, Mastellone, Mantuano, Montesanti, Morelli, Gatto, Caffarelli, D’Agostino, De Masi, Pereira, Deodato, Scervino.

La gara si giocherà al PalaSparti, con inizio alle ore 17, a porte chiuse ma con possibilità di seguirla in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Ecosistem Lameziasoccer.

La direzione sarà dei Sigg. Emanuele Di Gregorio e Salvatore Pagano entrambi di Catania. Cronometrista: Maurizio Barcio di Cosenza.