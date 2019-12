Elezioni Regionali Calabria. 17 lametini in cerca d’autore

Consegnate entro le 12.00 di ieri sabato 28 dicembre le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale per le elezioni del 26 gennaio

Tra defezioni dell’ultimo secondo e salti della barricata, si è finalmente delineata la “griglia di partenza”.

Saranno in totale 17 i candidati provenienti da Lamezia Terme ed il suo circondario, quasi tutti volti già noti alla politica nostrana.

Affiancheranno Pippo Callipo il dottore Francesco Muraca (Io Resto in Calabria, ex presidente del consiglio comunale con Gianni Speranza), Gianluca Cuda (Partito Democratico, segretario provinciale PD) e Daniele Menniti (Democratici Progressisti, sindaco di Falerna).

Numerosi i lametini che si schierano con Jole Santelli: Tranquillo Paradiso (consigliere comunale), Titina Caruso (detta Carolina, ex consigliere comunale) e Luigi Muraca (ex consigliere comunale) candidati nella lista Jole Santelli presidente.

Gli altri sono: Mario Magno (UDC, ex consigliere regionale), Tonino Scalzo (UDC, ex presidente del Consiglio regionale in quota Pd), Rosario Aversa (Fratelli d’Italia, vicecoordinatore regionale FdI), Francesco De Sarro (Forza Italia, ex presidente del Consiglio comunale con Paolo Mascaro), Mariolina Tropea (Casa delle Libertà, ex vicepresidente del Consiglio comunale in quota Pd), Laura Paletta (Casa delle Libertà, Dottoressa Cardiologa) e Pietro Raso (Lega, sindaco di Gizzeria).

A sostegno del professore Unical Francesco Aiello abbiamo Dariush Assadi (MoVimento 5 Stelle, Farmacista) e Antonio Maida (Calabria Civica, presidente Comitato Pro Ospedale del Reventino).

Infine con l’ex responsabile della Protezione Civile Carlo Tansi si schierano Giuseppe Gigliotti (presidente Italia Nostra Lamezia e vicepresidente Italia Nostra Calabria, presidente Associazione Malati Cronici Calabria) e Raffaele Grasso (ex primario ospedale Lamezia).

Chi tra loro avrà l’onore di rappresentare la città di Lamezia Terme in consiglio regionale?