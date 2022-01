Lamezia. San Biagio, la fiera si farà ma posticipata di qualche giorno

Si terranno i festeggiamenti in onore di San Biagio, ma con controlli ferrei e nel fine settimana successivo alle date tradizionali

E’ quanto si apprende dall’ordinanza n. 302 del 28/01/2022 emanata dal sindaco Paolo Mascaro in merito ai tradizionali festeggiamenti previsti in onore del santo patrono del quartiere di Sambiase.

Una scelta che ha previsto di posticipare l’evento, di consueto tenutosi nei giorni 1, 2 e 3 febbraio, al fine settimana successivo: 4, 5 e 6 febbraio 2022.

Tra le motivazioni di tale scelta si fa riferimento al decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” e al D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, entrato in vigore il 31 dicembre 2021 riportante le “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, in cui si sancisce che: “Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (…) nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’: (…) b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021 (..)”.

Inoltre in data 27 gennaio 2022 il responsabile della sicurezza ha trasmesso l’aggiornamento del Piano di Emergenza per la fiera di S. Biagio 2022 prevedendo una squadra composta da 30 addetti al controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19 da allocare in prossimità degli accessi pedonali.

Per tali ragioni è stato opportuno prevedere lo svolgimento della fiera nei giorni 4, 5 e 6 febbraio 2022 poiché, ricomprendendo le giornate di sabato e domenica, potrebbe essere più agevole reperire addetti al controllo della certificazione verde altrimenti impegnate in attività lavorative durante i giorni feriali.

Felicia Villella

