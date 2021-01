Furto nella notte a Cosenza, svaligiata armeria

Vetrina sfondata con un’auto, persi per strada fucile e pistole

COSENZA. Furto di armi, nella notte, in un negozio specializzato in pieno centro a Cosenza. Ignoti utilizzando un’auto hanno sfondato la vetrina dell’armeria Diana Sport, in piazza Loreto, e hanno portato via un ingente quantitativo di armi.

L’auto, una Fiat Stilo grigia, utilizzata come “ariete” è stata ritrovata in un’altra zona della città. Nella fuga, i malviventi hanno perso pistole e fucili che sono rimaste per strada.

Secondo quanto ricostruito, nessuno si sarebbe accorto delle armi che sono rimaste a terra per tutta la notte. Anche su questo indagano i carabinieri di Cosenza.

L’armeria è un punto di riferimento per gli appassionati di caccia ed è molto ben fornita. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il titolare del negozio che sta quantificando l’entità del danno.

Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio e delle attività commerciali della zona. (ANSA).