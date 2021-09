“Il cinema è bellezza, è storia, è cultura. Segna il grado di civiltà di una comunità.” afferma Giuseppe Gigliotti, Presidente Italia Nostra Lamezia Terme

Comunicato stampa

In questo momento di grande tristezza e anche di notevole preoccupazione Italia Nostra ritiene importante reagire e prendendo a prestito una bellissima frase di Dostoevskij da L’Idiota “La bellezza salverà il mondo” vuole porre, anche se per pochi attimi, l’attenzione sulle bellezze straordinarie di cui gode la nostra regione la Calabria e invitare tutti alla cura e alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente. Se il mondo intero avesse prestato attenzione e cura a questi due grandi temi oggi di sicuro noi non saremmo costretti a convivere con il Coronavirus.

Non saremmo nemmeno così poveri di idee e di iniziative. Soprattutto non saremmo rassegnati.

Non accetteremo che una città come la nostra, Lamezia Terme, possa permettersi il lusso di non avere nemmeno una sala cinematografica.

Il cinema teatro Grandinetti dopo un’altalena di chiusure e riaperture ora che fa? Costato alla gente di Lamezia Terme una cifra assai considerevole lo teniamo chiuso?

Il Pidocchietto? Collocato nel dimenticatoio.

Il cinema di Sambiase? Pare anch’esso accomunato dalla medesima triste sventura.

La politica, beh vive di altro. Pare non sia argomento degno di attenzione.

Per cui proposte ed idee meno di zero.

Se tutto questo è vero, non ci rimane che piangere.