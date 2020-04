Gruppo consiglieri maggioranza: necessari interventi condotta Sambuco

Si intende porre l’attenzione sulla delicata questione relativa alla continua sospensione del servizio idrico a Lamezia Terme

Comunicato Stampa

In particolare, negli ultimi anni si sono susseguiti continui guasti con conseguenti interruzioni del servizio idrico nella zona approvvigionata dalla condotta idrica dell’impianto Sambuco.

Già nei primi mesi del 2020 la suddetta condotta ha subito numerosi guasti.

Ciò, ovviamente, ha comportato numerose sospensioni che non hanno fatto altro che aggravare la già difficile situazione nella quale versa la cittadinanza. Infatti, sono numerosi gli appelli che si susseguono ad opera della popolazione per le continue vessazioni subite dalla sospensione del servizio idrico soprattutto in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo attualmente.

E’ inaccettabile, e alquanto frustrante, dover restare in casa e, allo stesso tempo, non poter avere la possibilità di usufruire di un bene di primaria importanza come l’acqua.

La condotta in questione è di particolare importanza a livello regionale, in quanto interessa una parte della città di Lamezia Terme che comprende un bacino d’utenza di oltre 20 mila abitanti.

I ripetuti disagi causati delle rotture alla condotta dell’impianto Sambuco comprendono, solitamente, le seguenti zone della città:

Sambiase Alto e Basso, Caronte, località San Sidero e località Sant’Ermia, Via Cerasolo, Savutano, Barbuto, Capizzaglie, via degli Itali e Traverse, via dei Bruti e traverse, via dei Bizantini e traverse, via dei Morgeti, via del Guiscardo a salire fino alla scuola elementare, via delle Rose e Viale San Bruno.

I continui interventi messi in atto dalla Sorical S.p.A. rappresentano un ingente dispendio di risorse pubbliche che non permettono la piena risoluzione del problema.

A questo, come in precedenza richiamato, bisogna aggiungere i continui disagi a cui la popolazione lametina è costretta a sottostare, inerme e impotente.

Ad oggi, nonostante le continue segnalazioni ad opera dei cittadini e dell’amministrazione comunale, purtroppo, la questione appare quanto mai irrisolta.

Ciò premesso, gli scriventi chiedono alla Sorical S.p.A. di mettere in atto con urgenza interventi risolutivi di carattere strutturale.

Appare quanto mai prioritario riparare definitivamente la condotta dell’impianto Sambuco di Lamezia Terme, alla quale si dovrà ovviare nel minore tempo possibile.

Tra l’altro, al riguardo l’Amministrazione Mascaro nel 2017 era riuscita ad ottenere dalla Sorical l’inserimento proprio della condotta Sambuco tra le opere di straordinaria manutenzione da realizzare con assoluta urgenza.

Un altro aspetto da prendere in considerazione per porre in essere il carattere di urgenza dell’intervento è rappresentato dalla obsolescenza dell’impianto in questione.

Inoltre, qualora dovessero esserci guasti si chiede alla Sorical S.p.A. una comunicazione tempestiva in modo tale da poter avvisare celermente tutta la cittadinanza coinvolta.

Sembra alquanto inutile e dispendioso continuare a sprecare risorse pubbliche per piccoli e costosi interventi che mai addiveniscono alla risoluzione definitiva del problema.

Antonio Lorena, Enrico Costantino, Antonietta D’Amico, Giancarlo Nicotera

Consiglieri comunali