Il 10 dicembre protesta degli OSS davanti alla Cittadella regionale

L’azienda sanitaria provinciale di Crotone assumerebbe personale senza concorso, a denunciare la situazione è un operatore socio-sanitario che si rivolge alla nostra testata giornalistica.

Questa la ricostruzione dei fatti secondo l’OSS. “Il 18 novembre scorso, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con deliberazione numero 744 del Commissario Straordinario, indice un avviso pubblico per formare una graduatoria di disponibilità come operatore socio-sanitario. Contattati da un candidato idoneo, ci fa notare che, nel testo, vi è una strana imprecisione, ovvero che, “non risultano, allo stato, vigenti, graduatorie scaturenti da pubblici concorsi, cui attingere per le finalità di cui sopra”.

Tutto ciò, secondo l’OSS, di cui non riveleremo il nome, il quale si pone delle domande: “Noi idonei della graduatoria di Cosenza (675) di cui 80/90 già chiamati, ci domandiamo come mai le altre aziende calabresi non chiamino noi, quando tutte le altre strutture sanitarie, si sono avvalse delle graduatorie, ivi compresa quella di Cosenza”.

L’operatore ci tiene a fare ulteriore chiarezza, precisando quanto segue: “Cosenza bandisce nel 2017 un concorso che termina solo il 2021, contestualmente anche Crotone, Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo fanno anche loro dei concorsi, le loro graduatorie sono state portate a termine (esaurite) l’unica ancora non conclusa è Vibo Valentia. Lavorano tutti, qualcuno ancora è a tempo determinato, mentre Cosenza ha solo chiamato circa 90 persone. Noi operatori sociosanitari siamo disposti a spostarci in tutta la regione calabrese per poter finalmente lavorare. Il 10 dicembre saremo alla Cittadella Regionale per chiedere un incontro con il Presidente Occhiuto, così che quest’ultimo possa contribuire a darci una mano affinché si sblocchi questa situazione così paradossale.

Noi vogliamo che la nostra graduatoria scorra, com’è giusto che sia, anche perché negli ospedali, nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso, vincita o idoneità”. Passiamo quindi la parola alle istituzioni, così che si possa fare chiarezza e dare delle risposte a persone, famiglie e professionisti, disponibili a rendere un servizio per il quale hanno investito tempo e denaro. Inoltre altre domande sorgono spontanee: Sono state concordate con i sindacati queste assunzioni? La commessa in questione è di oltre 4,7 milioni per 36 mesi per 50 lavoratori, ciò vuol dire che ogni dipendente costerebbe circa 2.650 euro al mese. L’ASP di Crotone è da anni in deficit, quindi appare paradossale rivolgersi ad un’agenzia interinale con una somma così alta? Che prospettive hanno questi OSS di vedere concluse quelle procedure di selezione all’ASP di Crotone?”.

Riccardo Cristiano

Riccardo Cristiano Riccardo Cristiano, nato a Lamezia Terme nel 1978, laureato in Lettere Moderne, è Presidente di Liberi.tv Da 20 anni promuove iniziative per i diritti civili, non solo per la comunità LGBTQI*, ma anche per l’inclusione sociale in genere. Nel 2017 ha contratto unione civile con il suo compagno Marco Marchese; la loro è stata la prima registrata fra due uomini residenti in Calabria, dopo l’approvazione del disegno di Legge Cirinnà. Attualmente vive a Cleto, in Provincia di Cosenza, e si occupa della promozione di eventi culturali e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico calabrese. Ha pubblicato il suo primo libro, Vi dichiaro uniti, nel 2019, con la casa editrice Officine Editoriali da Cleto. See author's posts