Il Comune di Pianopoli aderisce alla manifestazione a sostegno del giudice Gratteri

“Il Comune di Pianopoli aderisce alla manifestazione in sostegno del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, dei magistrati e delle forze dell’ordine impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata”.

È quanto riferisce la sindaca Valentina Cuda che domani alle 11 quindi, insieme a diversi esponenti dell’Amministrazione comunale, prenderà parte alla manifestazione indetta da un comitato ad hoc dopo le pressanti minacce al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. “Bisogna incoraggiare la parte migliore delle istituzioni, sostenendo chi mette a rischio la propria vita per far uscire la Calabria ed i calabresi dalla morsa del malaffare messo in atto dalla parte marcia di questa nostra povera terra. Se non ci si oppone con vigore, non ci si difende. Non necessita scappare dalle cose che non ci piacciono, occorre lottare per debellarle e farlo insieme”. Domani nella città capoluogo il corteo si radunerà in piazza Matteotti, davanti al Palazzo della Procura; per l’occasione si attendono migliaia di manifestanti provenienti da tutta la regione.