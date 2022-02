Impegno casalingo per la Royal Team Lamezia col Team Scaletta

La squadra biancoverde domani, domenica 13 febbraio alle ore 16 ospiterà le messinesi del Team Scaletta nella diciassettesima giornata di campionato di serie A2 femminile di calcio a 5

Tanto il divario in classifica tra le due squadre, motivo in più per tenere alta la concentrazione viste le assenze di Marin squalificata e di Aliotta e Martinez infortunate. La spagnola è assente dai campi di gioco proprio dal match d’andata col Team Scaletta.

A loro si aggiunge qualche acciaccata che non potrà dare il suo contributo al 100%.

Il capitano biancoverde Federica De Sarro afferma: «sarà una partita difficile perchè loro vengono da due sconfitte consecutive e faranno di tutto per togliersi dalla zona playout. Noi scenderemo in campo con una formazione obbligata, ma daremo il massimo per regalare una gioia al nostro splendido pubblico».