Lamezia bene comune continua gli incontri con i candidati

Lamezia bene comune prosegue gli incontri con i candidati lametini e dell’area centrale della Calabria alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio

Martedì 14 gennaio interverrà Innocenza Giannuzzi, candidata con “Io resto in Calabria” per Callipo Presidente; mercoledì 15 gennaio Giuseppe Gigliotti con “Tesoro Calabria” per Tansi Presidente; giovedì 16 gennaio Dariush Assadi con il Movimento 5 Stelle per Aiello Presidente; venerdì 17 gennaio Daniele Menniti con “Democratici Progressisti” per Callipo Presidente.

Gli incontri si svolgeranno nella sede sull’isola pedonale di corso Giovanni Nicotera.

Obiettivo degli incontri, focalizzare alcune istanze riguardanti in particolare Lamezia e l’area del lametino, dando occasione a tutti i cittadini di conoscere i candidati al consiglio regionale, confrontarsi sui temi in uno spazio di democrazia e partecipazione, come è nello stile del movimento.