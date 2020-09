Lamezia. CasaPound denuncia pessime condizioni di Piazza Stocco

Lo stato in cui versa la piazza difronte la cattedrale di Lamezia Terme è l’ennesima dimostrazione d’incapacità amministrativa

Comunicato Stampa

Data l’importanza storica del luogo e la posizione centrale nella città urge un intervento tempestivo di riqualifica della piazza.

È questo il monito di CasaPound Lamezia Terme.

“Sampietrini sfasati, erba alta, bottiglie e rifiuti di vario genere, sono queste le condizioni in cui versa piazza Stocco che da sempre è un punto di ritrovo per giovani e anziani. Ad aggravare la situazione – incalza – è che si tratta di un luogo sacro che ogni giorno ricorda il sacrificio dei nostri antenati i quali, nel tentativo di servire la patria, hanno perso la loro vita”.

“È inaccettabile che l’amministrazione comunale non sia in grado di portare a compimento lavori di ordinaria manutenzione, tra cui quelli della Piazza in oggetto. Quello che chiediamo – conclude la nota – è un intervento immediato ed una maggiore attenzione da parte degli organi competenti allo stato in cui versa Lamezia Terme ormai da troppo tempo abbandonata a sé stessa”.