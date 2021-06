Lamezia: ottimo risultato nella vaccinazione dei maturandi

Proprio ieri ha preso via il weekend “Vaccinarsi: un segno di maturità”, la Campagna di Vaccinazione anti-Sars-CoV-2 promossa dalla Regione Calabria e recepita dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

Comunicato Stampa

Nelle giornate del 05 e 06 giugno dalle ore 10.00 i maturandi e docenti si sono presentati nei punti vaccinali aziendali distribuiti sul territorio (Lamezia Terme: S.S Vaccinazione c/o vecchio Ospedale e Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II; Catanzaro: Hub Vaccinale Fiera) senza prenotazione ma muniti di un modello di autocertificazione, firmato dai genitori in caso di minore, che attesti la propria condizione.

In questi due giorni i ragazzi hanno fatto la prima dose di vaccino, da soli, accompagnati dai genitori o in compagnia di amici, sono arrivati presso i punti vaccinali hanno compilato i moduli ed iniziato il percorso che li porterà alla maturità in piena sicurezza.

Nella giornata di domani, lunedi 07 giugno, sarà il turno dei ragazzi della terza media che potranno ricevere la somministrazione del vaccino presso i punti stabiliti senza prenotazione ma sempre muniti di un modello di autocertificazione.

La governance dell’iniziativa, cosi come del resto della Campagna di vaccinazione, è coordinata dall’Area Strategica, dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione con il supporto del Direttore Sanitario del POU, del Direttore della Farmacia Ospedaliera e dal Responsabile del Hub Vaccinale Fiera.

Dipartimento di Prevenzione Asp Cz