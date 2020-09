Un augurio speciale ai tanti alunni che oggi, ad ogni latitudine anagrafica, hanno iniziato questo anno scolastico così differente e così atteso

Comunicato Stampa

Sentire la lunga campanella dello storico edificio scolastico Maggiore Perri, stamane, ha riempito il cuore di tutti di speranza che la vita dei nostri ragazzi piano piano potrà riprendere i suoi ritmi, pur nelle differenze e nelle difficoltà.

Non sarà un anno facile e non sarà di certo un anno come gli altri, ma come già hanno potuto dimostrare lo scorso anno, i nostri ragazzi e tutte le famiglie di Lamézia mostreranno la loro grande capacità di adattarsi ai cambiamenti e di essere responsabili e attenti di fronte a situazioni serie che mettono in crisi, se non affrontare nel modo corretto, la salute delle persone vicine ma anche lontane.

Un grazie importante va ai dirigenti scolastici ed a tutti gli insegnanti e al personale ATA che in questi giorni hanno lavorato alacremente e senza sosta per consentire ai discenti di ogni età e di ogni scuola di varcare oggi la soglia della scuola in piena sicurezza e tranquillità per tutti.

Ed ai ragazzi l’augurio di un anno sereno, che nonostante le difficoltà, sarà certamente pieno di insegnamenti ed esperienze importanti.

La scuola è la nostra seconda casa e siamo certi che tutti insieme ce la faremo. Auguri di buon anno scolastico a tutti.

PD Lamezia