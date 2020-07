Lamezia. Revisori bocciano piano fabbisogno del personale. Meetup: il sindaco si svegli!

“.. non sussistono le condizioni per asseverare che il Comune, per effetto dell’adozione del piano dei fabbisogni di personale, non alteri il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio…”

Comunicato Stampa

Con queste brutte parole il collegio dei Revisori ha orribilmente osato contrapporsi alla città di Lamezia Terme e alla sua felice e tranquilla vita di tutti i giorni, perché come dice il Sindaco Paolo Mascaro a Lamezia tutto va bene, tutto scorre liscio e tutto è perfetto, perché, sempre come suggerisce il primo cittadino in tutte le sue interviste, Lui e la sua giunta stanno facendo grandi, anzi grandissime cose per la città. Il nostro è chiaramente un commento sarcastico, anche se in questo caso il sarcasmo lascia veramente l’amaro in bocca per quello che è successo.

Difatti il Collegio dei Revisori, ha espresso parere non favorevole sul piano occupazionale per il triennio 2020/22, perché il Comune, nello stato attuale, è da considerarsi in “condizioni strutturalmente deficitarie”, e questa bocciatura, come è facile intuire, causerà l’ennesimo blocco delle assunzioni del personale a tempo indeterminato, assunzioni che tanto servirebbero all’amministrazione cittadina, che come è noto si trova ampiamente in emergenze organica.

Ma a detta del Primo cittadino la città vive una nuova primavera, che neanche questa ennesima bocciatura riuscirà a scalfire, infondo fino a quando il nostro “RE sole Mascaro” continuerà a splendere sulla città di Lamezia Terme tutto andrà bene, o almeno così dice il Sindaco.

Il Meetup 5 Stelle Lamezia invita il primo cittadino a svegliarsi dal torpore che ormai da mesi lo attanaglia e invita lo stesso a trovare soluzioni valide per far rinascere la città e non limitarsi a riempire di parole la cittadinanza, perché la pazienza dei lametini sta finendo, e purtroppo anche la città di Lamezia Terme sta finendo di morire.

Sindaco ci sei?

Meetup 5 Stelle Lamezia Terme

Amici di Beppe Grillo