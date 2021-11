Lamezia. Svolto “l’aperitivo comunitario” dei giovani della Lega

Si è svolto “l’aperitivo comunitario” dei giovani della Lega, nella sezione di Corso Numistrano a Lamezia

Comunicato Stampa

Nella giornata di venerdì 19 novembre si sono dati appuntamento i giovani militanti del partito di Matteo Salvini: un occasione per conoscere i nuovi giovani che si sono avvicinati al partito e per discutere di politica condividendo idee per il territorio.

La Lega sta accrescendo sempre di più la sua comunità militante e di sostenitori grazie al lavoro sul territorio degli esponenti del partito stesso, a conferma la conquista della presidenza del consiglio regionale ottenuta da Filippo Mancuso e l’assessorato assegnato a Tilde Minasi, del riconfermato consigliere regionale Pietro Raso.

Il ringraziamento più sentito per l’ospitalità, ma soprattutto per la sua continua ed incessante presenza e disponibilità va al deputato della Repubblica Domenico Furgiuele,da sempre punto di riferimento per tutti i giovani del partito.

Angelo Greco (coordinatore Lega Giovani Calabria)

Pietro Alimondi (coordinatore Lega Giovani Provincia di Catanzaro)