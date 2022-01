F.C. Lamezia Terme: in arrivo un difensore e un centrocampista

Molto attiva nel mercato di riparazione la squadra gialloblu

Come aveva preannunciato in una conferenza stampa mister Campilongo e confermato oggi in un articolo della Gazzetta del Sud è in arrivo un terzino sinistro.

Si tratta di Sergio Sabatino, giocatore che ha militato fino a poco fa nella Fidelis Andria, ma attualmente svincolato. Un esperto difensore, che ha calcato per anni i campi di Lega Pro, che darà respiro a Tipaldi e grazie alla sua duttilità potrà comunque essere impiegato anche in altre zone del reparto difensivo.

Sabatino, anche se ancora non ha apposto la firma sul contratto, si sta già allenando con i nuovi compagni.

Un nuovo tassello è previsto anche a centrocampo: la dirigenza è infatti in contatto con Simone De Marco del Picerno. Il 27enne è cresciuto nelle giovanili della Roma e nella scorsa stagione ha militato nella Cavese per poi approdare al Picerno.

Sul fronte uscita si registra la cessione di Flavio Verso alla Paolana.

Non dovrebbero essere comunque questi gli unici colpi, dopo un contatto con la “formica atomica” Sebastian Giovinco, che però ha declinato, si sta trattando un nuovo attaccante. Inoltre è prevista la cessione di qualche giocatore che non rientra più nel progetto.